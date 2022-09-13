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Гребнев допускает, что UFC изначально планировал устроить бой Чимаева с Холлэндом

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев не исключает, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) изначально хотело свести Хамзата Чимаева с Кевином Холлэндом.
Гребнев допускает, что UFC изначально планировал устроить бой Чимаева с Холлэндом
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Тоже подумал об этом. Ведь расклад слишком идеальный. Чимаев не делает вес, но в этом же карде находится ещё один боец, который бьётся в полусреднем весе, но имеет опыт выступлений в среднем, да ещё и конфликтовавший с ним. Можно списывать это на невероятную случайность. Но UFC — это огромная пиар-машина. Поэтому не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что всё это было спланировано. Хотя Дана Уайт и его ближайшее окружение никогда не скажут об этом. Потому что тогда на репутацию промоушена падёт тень», — рассказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победит американца Колби Ковингтона нокаутом.

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