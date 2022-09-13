Боец AMC Fight Nights Гребнев считает, что Чимаев победит Ковингтона нокаутом

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев победит американца Колби Ковингтона нокаутом.

«Не могу спорить с Мурадом. Это очень крутой тренер и специалист, очень тонко понимающий спорт. В принципе, я с ним согласен. Но думаю, что Чимаеву будет не так просто «сожрать» Ковингтона в партере. Всё-таки у Колби высокий уровень борьбы. Да, не настолько техничная, как у Хамзата, но это в целом относится к американской борьбе. В этом плане она уступает европейской и, тем более, российской. Но я думаю, что скорее Чимаев выиграет нокаутом, чем удушающим или болевым», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев предположил, кто из полусредневесов может посоперничать с Чимаевым в борьбе.