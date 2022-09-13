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Боец AMC Fight Nights Гребнев считает, что Чимаев победит Ковингтона нокаутом

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев победит американца Колби Ковингтона нокаутом.
Боец AMC Fight Nights Гребнев считает, что Чимаев победит Ковингтона нокаутом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Не могу спорить с Мурадом. Это очень крутой тренер и специалист, очень тонко понимающий спорт. В принципе, я с ним согласен. Но думаю, что Чимаеву будет не так просто «сожрать» Ковингтона в партере. Всё-таки у Колби высокий уровень борьбы. Да, не настолько техничная, как у Хамзата, но это в целом относится к американской борьбе. В этом плане она уступает европейской и, тем более, российской. Но я думаю, что скорее Чимаев выиграет нокаутом, чем удушающим или болевым», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев предположил, кто из полусредневесов может посоперничать с Чимаевым в борьбе.

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