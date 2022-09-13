Гребнев предположил, кто из полусредневесов может посоперничать с Чимаевым в борьбе
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«Думаю, таким бойцом является Камару Усман. Как мне кажется, он способен составить ему конкуренцию в борьбе. До UFC 279 думал, что это может сделать и Колби Ковингтон, но Чимаев очень здоровый. Для полусреднего веса он просто огромен. На мой взгляд, в бою эта разница в мощи сработает не в пользу американца. Габариты могут сыграть важную роль», — рассказал Гребнев RT.
При этом он считает, что в плане борцовских навыков Чимаев и Ковингтон находятся примерно на одном уровне.
«Возможно, Хамзат немного посильнее. Но сейчас пришёл к мысли, что для победы над Чимаевым необходимо либо быть фантастическим ударником и уметь великолепно защищаться от проходов в ноги — во многом это получилось у Гилберта Бёрнса, — либо быть невероятным борцом, как Усман. Поэтому сейчас мне кажется, что Колби не справится с ним и проиграет нокаутом», — заключил Гребнев.
Ранее Гребнев ответил, что расстроило его в действиях Чимаева в бою с Холлэндом.