Гребнев предположил, кто из полусредневесов может посоперничать с Чимаевым в борьбе

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что лишь один боец полусреднего веса способен составить конкуренцию Хамзату Чимаеву.

«Думаю, таким бойцом является Камару Усман. Как мне кажется, он способен составить ему конкуренцию в борьбе. До UFC 279 думал, что это может сделать и Колби Ковингтон, но Чимаев очень здоровый. Для полусреднего веса он просто огромен. На мой взгляд, в бою эта разница в мощи сработает не в пользу американца. Габариты могут сыграть важную роль», — рассказал Гребнев RT.

При этом он считает, что в плане борцовских навыков Чимаев и Ковингтон находятся примерно на одном уровне.

«Возможно, Хамзат немного посильнее. Но сейчас пришёл к мысли, что для победы над Чимаевым необходимо либо быть фантастическим ударником и уметь великолепно защищаться от проходов в ноги — во многом это получилось у Гилберта Бёрнса, — либо быть невероятным борцом, как Усман. Поэтому сейчас мне кажется, что Колби не справится с ним и проиграет нокаутом», — заключил Гребнев.

Ранее Гребнев ответил, что расстроило его в действиях Чимаева в бою с Холлэндом.