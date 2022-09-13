Гребнев ответил, что расстроило его в действиях Чимаева в бою с Холлэндом

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев рассказал, какие действия Хамзата Чимаева в поединке с Кевином Холлэндом вызвали у него вопросы.

«Если отбросить проваленную весогонку, меня расстроил тот факт, что Чимаев прошёл в ноги, когда Холлэнд тянул ему руку. Не то чтобы он был обязан её пожимать — такого правила не существует. Но, по моему мнению, в таких случаях следует либо жать руку противнику, либо не делать этого. Но не производить какие-либо атакующие действия в этот момент. В этом плане мне вспоминается бой 2013 года. Тогда Магомед Маликов так же тянул руку, а Кенни Гарнер вместо того, чтобы пожать её, нанёс удар и сломал сопернику нос. Спустя несколько минут россиянин «задышал» и впоследствии проиграл нокаутом», — поделился Гребнев с RT.

По его словам, Чимаев является бойцом такого высокого уровня, что мог в любой удобный ему момент провести тейкдаун Холлэнду.

«Необязательно было делать это, когда Кевин тянул ему руку. Хотя, может, он был изначально настроен провести тейкдаун, поэтому и не обратил внимания на действия оппонента», — добавил Гребнев.

Ранее боец AMC Fight Nights признался, что ожидал более продолжительного поединка между Чимаевым и Холлэндом.