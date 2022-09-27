РИА Новости: Исмаилов поучаствовал в потасовке с Иличем

Российский боец Магомед Исмаилов во второй раз за день принял участие в потасовке.

27 сентября во время дуэли взглядов россиянин взял за шею своего будущего соперника — серба Александра Илича, а после этого сербский боец вылил на Исмаилова бутылку воды, сообщает РИА Новости.

Поединок между сербом и россиянином состоится 7 октября на Pravda Boxing.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей.

На счету Илича 14 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Исмаилов подрался с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».