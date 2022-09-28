Тренер Оливейры: Махачев не сможет провести тейкдаун в бою с Чарльзом

Алиреза Ноэй, тренер по борьбе бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, высказал мнение о предстоящем титульном поединке своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы занимаемся вместе уже четыре года. Когда дело доходит до борьбы, Чарльз учится очень быстро. Теперь, когда мы спаррингуем, у меня возникают проблемы. Я думаю, что в бою с Махачевым Оливейра не окажется на земле. Ислам не сможет провести тейкдаун», — приводит слова Ноэя YouTube-канал MMA with Subtitles.

Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Nights. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер раскритиковал Махачева.