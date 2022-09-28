Тренер Оливейры: Махачев не сможет провести тейкдаун в бою с Чарльзом
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«Мы занимаемся вместе уже четыре года. Когда дело доходит до борьбы, Чарльз учится очень быстро. Теперь, когда мы спаррингуем, у меня возникают проблемы. Я думаю, что в бою с Махачевым Оливейра не окажется на земле. Ислам не сможет провести тейкдаун», — приводит слова Ноэя YouTube-канал MMA with Subtitles.
Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Nights. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Ранее экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер раскритиковал Махачева.