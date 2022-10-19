Узнать больше

Ян поделился ожиданиями от поединка с О’Мэлли

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с американцем Шоном О’Мэлли.
Ян поделился ожиданиями от поединка с О’Мэлли
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Безусловно, я понимаю, что нужно делать. Пересмотрел своё видение ведения боёв. Не будет проблемой начать сразу. У меня последние бои были пятираундовые, но есть и опыт коротких поединков. Нужно включаться и делать вещи», — приводит слова Яна с пресс-конференции «Чемпионат».

Поединок Яна и О’Мэлли пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее российский боец MMA Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить