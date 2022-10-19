Ян поделился ожиданиями от поединка с О’Мэлли

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с американцем Шоном О’Мэлли.

«Безусловно, я понимаю, что нужно делать. Пересмотрел своё видение ведения боёв. Не будет проблемой начать сразу. У меня последние бои были пятираундовые, но есть и опыт коротких поединков. Нужно включаться и делать вещи», — приводит слова Яна с пресс-конференции «Чемпионат».

Поединок Яна и О’Мэлли пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее российский боец MMA Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.