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Махачев рассказал, как собирается победить Оливейру

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Махачев рассказал, как собирается победить Оливейру
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Моя цель — финишировать Оливейру в партере, потому что я должен показать всем людям свой уровень борьбы. Никто не может остановить мою борьбу. Я собираюсь делать свою работу. Я всегда буду делать одно и то же — переводить в партер, удерживать, изнурять и финишировать», — приводит слова Махачева с пресс-конференции «Чемпионат».

Бой Махачева с Оливейрой состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между Махачевым и Оливейрой.

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