Поход Махачева за титулом, реабилитация Яна и битва двух россиян: чем интересен UFC 280 в Абу-Даби

22 октября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 280, в главном поединке которого Ислам Махачев постарается взять верх над Чарльзом Оливейрой и стать вторым в истории российским обладателем титула в лёгком весе. В свою очередь, Пётр Ян сразится с Шоном О’Мэлли за звание первого претендента на пояс в легчайшей категории, а Никита Крылов предпримет попытку взять верх над звёздным Волканом Оздемиром. В рамках шоу состоится также схватка между Абубакаром Нурмагомедовым и Гаджи Омаргаджиевым, а Магомед Мустафаев проведёт первый поединок за 32 месяца.

Битва за пояс Оливейры с Махачевым

Несмотря на наличие в карде UFC 280 сразу двух титульных поединков, главным из них без сомнения является противостояние звёзд лёгкого веса. Проведение битвы между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой стало напрашиваться ещё в конце 2021-го, после того как россиянин менее чем за две с половиной минуты разобрался с Дэном Хукером. А в нынешнем году их схватка и вовсе казалась неотвратимой. Бразилец зачистил практически весь дивизион, вследствие чего перед ним открывались лишь две возможные перспективы — встреча с наследником Хабиба Нурмагомедова или денежный бой с Конором Макгрегором, чего он сам страстно желал. Но матчмейкеры всё же не пошли на поводу у бывшего чемпиона и не стали забывать о спортивной составляющей.

Действительно, на данный момент в лёгком весе нет схватки, имеющей больше смысла в контексте борьбы за пояс. Если Оливейра уже успел завоевать титул и фактически дважды отстоял его (хотя технически сделать это второй раз ему помешал провал на взвешивании), то Махачев уже долгое время носит звание некоронованного лидера категории. И хотя проверить это в сражениях с равными по классу оппонентами ещё не приходилось, вокруг него уже царит аура непобедимости. И если кто и способен снять её, то только бразилец, который крайне неудобен для всех соперников.

На самом деле, назвать фаворита главной битвы UFC 280 крайне сложно. Махачев имеет преимущество в физике и наверняка сможет повалить Оливейру на канвас. Но вопрос в том, что произойдёт потом. До настоящего момента Ислам встречался лишь с парой сильных грэпплеров, но ни один из них не был столь опасен на спине, как Чарльз. Секундная расслабленность — и россиянин уже рискует попасться на болевой или удушающий приём обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, и выбраться из него будет крайне сложно.

Не в пользу Махачева говорит и тот факт, что на UFC 280 ему придётся столкнуться с давлением, которое он раньше не испытывал. На арене в Абу-Даби наверняка соберутся фанаты из разных стран, которые будут ждать от него только победы. Ведь поражение не только не позволит Исламу стать чемпионом, но и мгновенно собьёт с него всю спесь. Недоброжелатели сразу вспомнят, что на пути к статусу первого претендента боец не взял верх ни над одним представителем топ-5, а его взлёт будут объяснять исключительно протекцией Нурмагомедова.

Долгожданная дуэль Яна с О’Мэлли

С точки зрения психологии и перспектив поединок на UFC 280 станет крайне важным и для экс-чемпиона в легчайшем весе. Два поражения от Алджэмейна Стерлинга вполне могли если не надломить Петра Яна, то заставить его засомневаться в себе. И нет лучшей возможности вернуть себе уверенность, чем нокаутировать одного из топ-проспектов дивизиона, неоднократно позволявшего себе резкие комментарии. На протяжении последних лет Шон О’Мэлли регулярно провоцировал россиянина и наконец добился возможности сразиться с ним.

Однако не стоит думать, что американец является исключительно звездой соцсетей и ворвался в топ-10 категории благодаря своей популярности. О’Мэлли — очень сильный боксёр и крайне неудобный оппонент для любого представителя своей категории. Боец ростом 180 сантиметров — большая редкость для бантамвейта, а обладающий настолько тяжёлым ударом — ещё бóльшая. Поэтому заранее называть Яна явным фаворитом не стоит.

Да, на бумаге у россиянина гораздо больше опций для победы. Он разнообразнее и жёстче в стойке, а при желании способен перевести в партер. Кроме того, Ян обладает опытом встреч с такими долговязыми визави: почти год назад в Абу-Даби он разобрался с Кори Сэндхагеном, по антропометрии практически идентичным О’Мэлли. Но не стоит забывать, что тогда Пётр уступил по числу точных ударов и позволил попасть по себе 169 раз. А Шон бьёт гораздо мощнее соотечественника и наверняка накажет за такое пренебрежение обороной. Поэтому грядущая битва обещает стать для россиянина несколько сложнее, чем полагают большинство экспертов.

Бой за титул Стерлинга с Диллашоу

Примечательно, что на этом же шоу может определиться следующий противник Яна. Если проведение третьей схватки с Алджэмейном Стерлингом вряд ли заинтересует Дану Уайта в ближайшем будущем, то организация дуэли с Ти Джей Диллашоу кажется более чем любопытной. Об их встрече говорилось с того момента, как Пётр нокаутировал Жозе Алдо и взошёл на вершину легчайшей категории, но каждый раз что-то мешало. Сначала американец отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а затем россиянин собственноручно отдал трофей.

Пару лет назад Диллашоу считался бы явным фаворитом в бою со Стерлингом, но в октябре 2022-го всё выглядит не так однозначно. За последние 45 (!) месяцев бывший обладатель титула лишь однажды заходил в октагон, и этот опыт нельзя назвать удачным. Поединок с Сэндхагеном не только получился предельно близким, но и спровоцировал очередной перерыв в выступлениях Ти Джей. Он травмировал колено и был вынужден лечь на операцию, что стоило ему ещё 15 месяцев карьеры. И крайне сложно ответить, в каком состоянии Гадюка находится сейчас и не растерял ли он все свои лучшие качества к 36 годам.

Со Стерлингом же всё примерно понятно. Сейчас он переживает лучший период в карьере и как никогда уверен в себе. Но в этой схватке всё будет зависеть от того, удастся ли Диллашоу избегать переводов в партер. На данный момент он занимает шестое место в истории UFC по проценту защиты от тейкдаунов (86,5%), а уложить его на землю удавалось лишь Доминику Крузу и Джону Линекеру. В стойке же он наверняка не испытает никаких проблем с Алджэмейном.

Испытание для Крылова и возвращение Мустафаева

Если Диллашоу пытается вернуть себе звание чемпиона, то Никита Крылов — место в топе полутяжёлого дивизиона. За годы карьеры россиянин несколько раз приближался к попаданию в пятёрку, но каждый раз оступался в последний момент. Сначала на его пути встал Гловер Тейшейра, а затем соотечественник Магомед Анкалаев. Волкан Оздемир уже давно не хватает звёзд с неба и является скорее гейткипером, чем потенциальным соискателем трофея. Проблема в том, что до настоящего момента уроженец Донецка лишь пару раз брал верх над соперниками схожего уровня.

Также по теме «Ислам пройдётся по Чарльзу катком»: что говорят за две недели до боя Махачев — Оливейра на UFC 280 Ислам Махачев не считает бой с Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в лёгком весе самым большим испытанием в карьере. Хабиб...

При этом не стоит сомневаться, что Крылову по силам справиться с Оздемиром и вновь вступить в чемпионскую гонку. А может, даже и повторить путь Яна Блаховича. Вплоть до 2017 года поляк чередовал победы с поражениями, но внезапно добился колоссального прогресса и забрал трофей. Либо просто оказался в нужное время в нужном месте. Пока в полутяжёлом дивизионе не появилось бойцов калибра Джона Джонса и Дэниела Кормье, в теории прикарманить титул может любой из верхней десятки.

Что касается Зубайры Тухугова, то его цели примерно ясны — не позволить Лукасу Алмейде одержать вторую победу в промоушене и напомнить о себе. Причём желательно сделать это в яркой манере, если 31-летний боец ещё ставит перед собой амбициозные цели. Из последних шести боёв с его участием пять завершились решением судей, четыре из которых были раздельными. С таким послужным списком ворваться в число лучших будет сложно при всём желании, до тех пор пока матчмейкеры не будут предлагать чеченцу крепких соперников.

Бразилец уже не молод, да и по-настоящему больших боёв не проводил, поэтому его 13 побед в 14 боях за карьеру выглядят вещью в себе. Равно как и дебютная победа в UFC над Майком Тризано, добытая в начале третьего раунда фактически точным контрпанчем с левой. Да, Алмейда превзошёл соперника почти вдвое по числу выброшенных ударов, но при этом пятую часть из них нанёс, добивая соперника на полу, и не провёл ни одного тейкдауна, что может свидетельствовать о том, что он не так силён в борьбе.

Чисто российская битва и продвижение Мокаева

Своеобразной традицией турниров в ОАЭ становится организация поединка между двумя российскими бойцами. Если год назад кровопролитное противостояние устроили Альберт Дураев и Роман Копылов, то на этот раз друг с другом схлестнутся Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев. И если двоюродный брат Хабиба постарается успешно вернуться после почти 19-месячного простоя, то его соотечественник надеется одержать первую победу в UFC. В апреле победитель Dana White’s Contender Series при сомнительных обстоятельствах уступил Кайо Борральо и намерен реабилитироваться перед поклонниками.

Также в Абу-Даби будет драться и Мухаммад Мокаев, до сих пор не познавший горечи поражений. И велика вероятность, что по окончании UFC 280 он останется с нулём в соответствующей графе. На этот раз восходящей звезде наилегчайшего веса будет противостоять Малькольм Гордон — опытный, крепкий боец, но с очевидными пробелами. В стойке он слишком часто проваливается и тем самым остаётся незащищённым для проходов в ноги, а в партере теряет позицию. Поэтому может стать лёгкой добычей для топ-борца из Дагестана, ныне представляющего Великобританию.