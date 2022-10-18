Махачев — о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова: сидит и орёт на нас

Российский боец Ислам Махачев рассказал, как проходят тренировки под руководством бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он всегда пахал сам. И сейчас, как он не тренируется, то плохо контролирует нагрузки. Мы и так уставшие после 7-8 раундов, потом он ещё три раунда борьбы делает. Сидит и орёт на нас. Это очень тяжело бывает», — заявил Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

По его словам, боец не так часто приходит в зал в Дагестане, однако на выездах играет главную роль на тренировках.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой. Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Махачев рассказал, когда перейдёт в средний вес.