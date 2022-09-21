Абубакар Нурмагомедов проведёт бой с Омаргаджиевым на турнире UFC 280
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
Нурмагомедов и Омаргаджиев встретятся на UFC 280, сообщается в Telegram-канале организации.
Бой в полусреднем весе состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября. Там же выступят Ислам Махачев против Чарльза Оливейры, а также Пётр Ян против Шона О’Мэлли.
Напомним, что Нурмагомедов провёл 20 поединков в MMA, в которых одержал 16 побед. В активе Омаргаджиева 14 боёв, среди которых 13 побед.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал главный принцип работы своей команды бойцов.