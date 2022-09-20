Нурмагомедов: старшие подают пример, а младшие слушаются и соблюдают дисциплину

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал главный принцип работы своей команды бойцов.

«Самое главное: у нас тут нет слабого, также у нас нет сильного, нет более популярного или менее узнаваемого. У нас тут принцип старшего и младшего. Старшие подают пример, а младшие слушаются и соблюдают дисциплину. Только дисциплина и упражнения», — написал Нурмагомедов в Instagram*.

Россиянин в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Хабибу принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети стали бойцами.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.