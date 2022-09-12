Нурмагомедов рассказал, каким видит будущее своих детей

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети стали бойцами.

«Люди спрашивают о том, как я поступлю со своими детьми. Честно, я бы не хотел, чтобы они становились бойцами ММА. Лучше пусть станут футболистами, потому что в таком случае даже после проигрыша уже на следующий день ты можешь опубликовать селфи в соцсетях», — заявил Нурмагомедов на благотворительном вечере в Лондоне.

Напомним, что Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Хабибу принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов сделал заявление по поводу возобновления карьеры бойца.