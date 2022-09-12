Нурмагомедов сделал заявление по возобновлению карьеры бойца
- AP
«Я не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, а лишь — по тренировкам. Даже если мне будет 60 лет, я всегда буду тренироваться. Я не знаю, что будет потом, но сейчас внутри меня нет чувств по спорту», — заявил Хабиб на благотворительном вечере в Лондоне.
Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Нурмагомедову принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.
Ранее Тони Фергюсон заявил, что считает себя единственным человеком, способным возобновить карьеру экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.