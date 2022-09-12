военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Нурмагомедов сделал заявление по возобновлению карьеры бойца

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением по поводу возобновления карьеры.
Нурмагомедов сделал заявление по возобновлению карьеры бойца
  • AP

«Я не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, а лишь — по тренировкам. Даже если мне будет 60 лет, я всегда буду тренироваться. Я не знаю, что будет потом, но сейчас внутри меня нет чувств по спорту», — заявил Хабиб на благотворительном вечере в Лондоне.

Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Нурмагомедову принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что считает себя единственным человеком, способным возобновить карьеру экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить