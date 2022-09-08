военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фергюсон: я единственный, кто может вытащить Хабиба Нурмагомедова с пенсии

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что считает себя единственным человеком, способным возобновить карьеру экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии. Когда дело доходит до потери близкого человека, тебе безусловно нужно взять паузу в выступлениях, многое переосмыслить и сделать то, что считаешь нужным. Но его отец говорил, что бой между мной и Хабибом должен состояться», — цитирует Фергюсона MMA Fighting.

UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.

8 июня президент UFC Дана Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что скоро откроет спортивный зал в ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить