Фергюсон: я единственный, кто может вытащить Хабиба Нурмагомедова с пенсии

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что считает себя единственным человеком, способным возобновить карьеру экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии. Когда дело доходит до потери близкого человека, тебе безусловно нужно взять паузу в выступлениях, многое переосмыслить и сделать то, что считаешь нужным. Но его отец говорил, что бой между мной и Хабибом должен состояться», — цитирует Фергюсона MMA Fighting.

UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.

8 июня президент UFC Дана Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что скоро откроет спортивный зал в ОАЭ.