Хабиб Нурмагомедов анонсировал открытие спортзала в Абу-Даби

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что скоро откроет спортивный зал в ОАЭ.

«В конце года откроем KHABIBGYM. Это будет первый такой зал — и сразу с главным офисом в Абу-Даби. И конечно же, дальше — больше, как говорится, по всему миру», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Уточняется, что в зале будут предусмотрены зоны для фитнеса, кроссфита, ММА, джиу-джитсу, борьбы, падел-тенниса, езды на велосипеде, детская зона и бассейн.

Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Нурмагомедову принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт не включил Нурмагомедова в пятёрку лучших бойцов UFC.