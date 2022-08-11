Уайт не включил Нурмагомедова в пятерку лучших бойцов UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал пять лучших бойцов в истории промоушена.

«Джон Джонс, Андерсон Сильва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер. Много других бойцов должно быть в этом списке, Камару Усман должен быть здесь», — цитирует Уайта GQ Sports.

Он назвал причины, по которым бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, не попал в топ-5.

«Кто знает, чего бы Хабиб мог достичь. Однако он закончил карьеру слишком рано, ушёл на своём пике. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие пару лет», — добавил он.

Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов проведёт бой против Гаджи Омаргаджиева на UFC 280.



































