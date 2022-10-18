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Уайт: Хасбик даст по шее Макгрегору

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал подписание контракта российского блогера Хасбика с промоушеном.
Уайт: Хасбик даст по шее Макгрегору
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Да, мы подписали Хасбуллу. Что он собирается сделать, пока остаётся загадкой. Хасбик надерёт задницу и даст по шее Макгрегору, если они столкнутся на улице», — заявил Уайт.

По сообщениям СМИ, соглашение между сторонами подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном. Отмечается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Ранее сообщалось, что Хасбик не будет секундировать Ислама Махачева в бою против Чарлза Оливейры.

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