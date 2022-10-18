Уайт: Хасбик даст по шее Макгрегору

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал подписание контракта российского блогера Хасбика с промоушеном.

«Да, мы подписали Хасбуллу. Что он собирается сделать, пока остаётся загадкой. Хасбик надерёт задницу и даст по шее Макгрегору, если они столкнутся на улице», — заявил Уайт.

По сообщениям СМИ, соглашение между сторонами подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном. Отмечается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Ранее сообщалось, что Хасбик не будет секундировать Ислама Махачева в бою против Чарлза Оливейры.