Уайт: Хасбик даст по шее Макгрегору
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«Да, мы подписали Хасбуллу. Что он собирается сделать, пока остаётся загадкой. Хасбик надерёт задницу и даст по шее Макгрегору, если они столкнутся на улице», — заявил Уайт.
По сообщениям СМИ, соглашение между сторонами подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном. Отмечается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Ранее сообщалось, что Хасбик не будет секундировать Ислама Махачева в бою против Чарлза Оливейры.