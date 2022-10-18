Оливейра: Махачев известен благодаря Хабибу, а не своим боям

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым.

«Я думаю, мы должны уважать соперника. Но он известен не благодаря своим выступлениями, а благодаря Хабибу. Будьте уверены: бой против Махачева не продлится больше раунда», — передаёт слова бразильца пресс-служба UFC.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Ислам Махачев назвал условие для перехода в полусредний вес.