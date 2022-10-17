Мохнаткина: Ян эффектно завершит поединок с О'Мэлли досрочной победой

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина оценила шансы Петра Яна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Шоном О'Мэлли.

«Я считаю, что Петя очень голоден до побед. И это будет очень-очень зрелищный бой. Не думаю, что он пройдёт все три раунда, скорее Петя досрочно закончит и порадует нас всех своей победой», — цитирует Мохнаткину «Матч ТВ».

По её мнению, в голове у Яна есть план сделать всё четко, быстро, ярко, феерично.

«Я думаю, что это ещё одна заявка на то, чтобы вновь заполучить пояс», — добавила Мохнаткина.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжить драться из-за проблем с глазом.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

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