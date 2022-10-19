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Волкановски: Ян и Емельяненко — величайшие бойцы из России

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Австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александр Волкановски назвал имена российских бойцов смешанного стиля, которых считает величайшими.
Волкановски: Ян и Емельяненко — величайшие бойцы из России
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Величайший боец ММА из России? Очевидно, что это Фёдор Емельяненко — легендарный боец. Пётр Ян — мой друг, поэтому его тоже внесу в этот список. Что я знаю о России? Там очень много жёстких ребят», — приводит слова Волкановски Mma.metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что в Таиланде тренировался с русскими ребятами. По его словам, у россиян хорошая борьба.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Ян поделился ожиданиями от поединка с О’Мэлли.

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