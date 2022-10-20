Оливейра объяснил, почему сможет нокаутировать Махачева в первом раунде

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра объяснил почему сможет нокаутировать россиянина Ислама Махачева в первом раунде.

«Я снайпер. Я очень уважаю Махачева. Но то, через что я прошёл, даёт мне основания полагать, что я исполню обещанное. Пояс? Спрашиваю всех: «Кто чемпион?» В этих джунглях есть только один король. И имя ему Чарльз Оливейра. Если кто-то хочет поспорить с этим, пусть приходит и побьёт меня», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Бой Махачева с Оливейрой состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее Махачев и Оливейра провели дуэль взглядов перед UFC 280.