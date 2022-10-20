Ян толкнул О'Мэлли во время дуэли взглядов

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян толкнул американца Шона О’Мэлли на пресс-конференции UFC 280.

Превосходящий в росте О'Мэлли навис над Яном. Российский боец некоторое время терпел, потом оттолкнул оппонента.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как соперник Шона не смог продолжать драться из-за проблем с глазом.

Ранее Ян поделился ожиданиями от поединка с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280.