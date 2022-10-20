Ян назвал О'Мэлли «девушкой с дороги»
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«Ребята, в субботу я побью его. При чём тут рост? Посмотрите на его вид. Выглядит как «девушка с дороги», — рассказал Ян на пресс-конференции.
На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.
Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев поделился ожиданиями от претендентского поединка Петра Яна с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280.