Ян назвал О'Мэлли «девушкой с дороги»

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280.

«Ребята, в субботу я побью его. При чём тут рост? Посмотрите на его вид. Выглядит как «девушка с дороги», — рассказал Ян на пресс-конференции.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев поделился ожиданиями от претендентского поединка Петра Яна с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280.