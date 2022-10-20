Гордеев: Ян должен разобрать О’Мэлли и в борьбе, и в ударке

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев поделился ожиданиями от претендентского поединка Петра Яна с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280.

«Я надеюсь, что если никаких лаки-панчей не случится (это бои, всякое может случиться, я об этом не думаю), то Петя должен разобрать Шона и в борьбе, и в ударке, он намного выше уровнем», — цитирует Гордеева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский боец готовился к трёхраундовому поединку. По его словам, у Яна не будет проблем в перестроении боя.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александр Волкановски назвал имена российских бойцов смешанного стиля, которых считает величайшими.