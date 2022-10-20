Узнать больше

Гордеев: Ян должен разобрать О’Мэлли и в борьбе, и в ударке

Короткая ссылка
Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев поделился ожиданиями от претендентского поединка Петра Яна с американцем Шоном О’Мэлли в рамках UFC 280.
Гордеев: Ян должен разобрать О’Мэлли и в борьбе, и в ударке
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я надеюсь, что если никаких лаки-панчей не случится (это бои, всякое может случиться, я об этом не думаю), то Петя должен разобрать Шона и в борьбе, и в ударке, он намного выше уровнем», — цитирует Гордеева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский боец готовился к трёхраундовому поединку. По его словам, у Яна не будет проблем в перестроении боя.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александр Волкановски назвал имена российских бойцов смешанного стиля, которых считает величайшими.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить