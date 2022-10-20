Махачев отреагировал на желание Оливейры подраться с Хабибом Нурмагомедовым
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«Пусть говорит. Это счастье для Оливейры, что Хабиб закончил карьеру. Иначе он никогда не получил бы этот пояс», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка боец объявил о завершении карьеры.
22 октября Махачев проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в UFC.