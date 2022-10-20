Махачев отреагировал на желание Оливейры подраться с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал готовность бразильца Чарльза Оливейры провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Пусть говорит. Это счастье для Оливейры, что Хабиб закончил карьеру. Иначе он никогда не получил бы этот пояс», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка боец объявил о завершении карьеры.

22 октября Махачев проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в UFC.