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Махачев отреагировал на желание Оливейры подраться с Хабибом Нурмагомедовым

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал готовность бразильца Чарльза Оливейры провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Махачев отреагировал на желание Оливейры подраться с Хабибом Нурмагомедовым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Пусть говорит. Это счастье для Оливейры, что Хабиб закончил карьеру. Иначе он никогда не получил бы этот пояс», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка боец объявил о завершении карьеры.

22 октября Махачев проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в UFC.

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