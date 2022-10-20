Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не скучает по боям.

«Честно говоря, я не скучаю по боям. Когда я скучаю по чему-то вроде соревнований, я иду в спортзал и трачу свою энергию там, тренируюсь. Бои никогда не были в моём сердце. Конечно, нужно любить то, что ты делаешь. Я был большим любителем спорта, потому что моей целью было стать лучшим, стать чемпионом, как и все. Но ничто не заставит меня вернуться. Никогда. Я оставляю этот спорт в покое, без себя», — приводит слова Нурмагомедова MMA Mania.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединке боец объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра намерен в случае победы над россиянином Исламом Махачевым провести поединок с Нурмагомедовым.