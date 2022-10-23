Гаджиев — о победе Махачева: его можно уже официально назвать преемником Хабиба

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что будущим соперникам Махачева будет тяжело забрать пояс у россиянина.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился досрочной победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Махачев высказался о поединках с сильными соперниками.