Менеджер Физиева рассказал, в каком случае спортсмен может встретиться с Махачевым

Саят Абдрахманов, менеджер киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева, объяснил, что должно произойти, чтобы пути его клиента и россиянина Ислама Махачева пересеклись.

«Если Чарльз Оливейра выиграет у Бенейла Дариуша или Дариуш невнятно победит Оливейру, то такой вариант боя с Махачевым возможен. Желаемый это для нас следующий шаг или нет? Возможно, нет. Возможно, да. Посмотрим», — приводит слова Абдрахманова Youtube-канал Captain Hardcore.

Главный бой турнира UFC Vegas 58 в лёгкой весовой категории прошёл в Лас-Вегасе. Физиев нокаутировал бразильца Рафаэля дос Аньоса в последнем раунде.

На счету Физиева 12 побед и одно поражение.

Главный поединок UFC 284 между Махачевым и австралийцем Александером Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах.

Ранее Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга.