Менеджер Физиева рассказал, в каком случае спортсмен может встретиться с Махачевым
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«Если Чарльз Оливейра выиграет у Бенейла Дариуша или Дариуш невнятно победит Оливейру, то такой вариант боя с Махачевым возможен. Желаемый это для нас следующий шаг или нет? Возможно, нет. Возможно, да. Посмотрим», — приводит слова Абдрахманова Youtube-канал Captain Hardcore.
Главный бой турнира UFC Vegas 58 в лёгкой весовой категории прошёл в Лас-Вегасе. Физиев нокаутировал бразильца Рафаэля дос Аньоса в последнем раунде.
На счету Физиева 12 побед и одно поражение.
Главный поединок UFC 284 между Махачевым и австралийцем Александером Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах.
Ранее Австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга.