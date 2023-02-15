Нарушенное обещание: почему Махачева не поставили на первое место сводного рейтинга бойцов UFC

Ислам Махачев остался на второй строчке рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. И это при том, что в минувшие выходные российский боец защитил титул в лёгком весе в схватке с нынешним первым номером списка Александером Волкановски, а пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата называла его лидером pound-for-pound. Почему Махачев не вышел в лидеры — в материале RT.

После победы Ислама Махачева над Александером Волкановски многие поспешили провозгласить действующего чемпиона UFC в лёгком весе лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Об этом говорил и сам россиянин, и его менеджер Али Абдель-Азиз, и многие коллеги. Более того, даже пресс-служба чемпионата именовала его не иначе как первым номером P4P. Однако спустя двое суток был опубликован обновлённый рейтинг, в котором наследник Хабиба Нурмагомедова остался на втором месте.

В связи с этим возникает логичный вопрос, почему Махачев не был признан сильнейшим в организации. Ведь на протяжении последних месяцев их поединок с Волкановски продвигался как схватка не только за трофей в категории до 70,3 кг, но и за лидерство в списке лучших из лучших. И хотя Ислам одержал победу (пусть и не все с этим согласились) и провёл первую защиту, он получил лишь половину из обещанных ему регалий.

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Чтобы ответить на него, необходимо понять, как именно формируются рейтинги UFC. Как говорится на официальном сайте, они составляются на основании опроса журналистов, которым предлагается проголосовать за лучших представителей как в отдельных весовых категориях, так и в сводной. При этом участвовать в этом могут и сами спортсмены, но с небольшими оговорками. В отличие от обычных бойцов, действующие чемпионы не могут влиять на формирование табели о рангах в своём дивизионе, зато способны определять лучших в pound-for-pound.

Таким образом, нынешняя позиция в сводном списке бойцов скорее свидетельствует не о статусе и заслугах Махачева, а об уровне его популярности, в том числе у СМИ и коллег. На бумаге победа над Волкановски должна была принести ему огромные дивиденды и уважение всего ММА-сообщества, но в итоге этого не произошло. Зрители не увидели супердоминирующего выступления в сражении с заметно уступающим ему в антропометрии противником, а история с возможным применением капельницы после процедуры взвешивания нанесла серьёзный удар по репутации. И всё это вкупе могло повлиять на мнение экспертов и спортсменов, часть которых уже поспешили обвинить его в нечистоплотности.

Возможно, выиграй Махачев гораздо увереннее (а лучше — досрочно) или не допусти появления слухов о применении запрещённых методов восстановления, жюри было бы более благосклонно к нему и помогло повторить достижение Нурмагомедова. Но в нынешних условиях ожидать такого было опрометчиво. А будь у руководства промоушена возможность повлиять на это, оно вряд ли захотело бы её использовать. И на это может быть сразу несколько причин.

Первую озвучил победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров. Он справедливо заметил, что в плане популярности Волкановски превосходит Махачева, а также в целом является более медийным, чем его последний соперник. И в данный момент это могло сыграть ключевую роль. На Западе австралиец собрал гораздо большую армию поклонников, чем россиянин, пока не сумевший приблизиться к статусу своего бывшего одноклубника. Если Хабиб был глобальным явлением для смешанных единоборств, то Ислам пока таковым стать не сумел, хотя успел уже завоевать трофей и приблизиться к рекорду лёгкого веса по продолжительности победной серии.

Вторая же причина вполне может заключаться в желании матчмейкеров организовать ещё одно яркое и напряжённое противостояние. Хотя первый бой между Махачевым и Волкановски завершился в пользу действующего чемпиона в лёгком весе, он открыл отличную перспективу для проведения реванша. Более того, оба противника выразили готовность вновь встретиться в октагоне и тем самым дали лиге возможность заработать солидную прибыль.

Если первая схватка между Исламом и Александером не вызвала большого интереса со стороны аудитории, то ответная непременно спровоцирует огромный ажиотаж в мире любителей MMA. И тогда продажи платных трансляций наверняка будут заметно выше, чем в этот раз. По опубликованной ITN WWE предварительной информации, они составили лишь 500 тыс. Для сравнения: дуэль Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова собрала у экранов 2,4 млн человек.

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А была бы у Махачева мотивация вновь биться с Волкановски, получи он сразу звание первого номера P4P? Если и да, то наверняка она была бы значительно ниже, чем в данном случае. Ведь теперь победа не только позволит ему заработать солидный гонорар и заставить замолчать Волкановски, называющего себя лучшим бойцом, чем Ислам, но также отобрать у него первую строчку pound-for-pound. Ведь после двух подряд успешных защит сомнений в статусе сильнейшего возникнуть не должно.

Если же и это не поможет Махачеву подняться на вершину рейтинга, то можно будет вновь задуматься о том, не связано ли это со сложной политической ситуацией в мире. В последнее время российские спортсмены неоднократно страдали от неоднозначных судейских решений. Достаточно вспомнить спорные поражения Петра Яна в битвах с Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, а также беспрецедентное решение объявить ничью в поединке Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем.

Хотя списывать всё на политику не совсем правильно, ведь и ранее в истории UFC были случаи, когда сводная таблица формировалась странным образом. Так, в начале 2021 года две верхние строчки занимали Нурмагомедов и Аманда Нуньес, но когда завершившего карьеру россиянина исключили из топа, на вершине внезапно оказался Джон Джонс, хотя к этому моменту легендарный американец не бился уже более года, а бразильянка по-прежнему владела двумя титулами и продолжала активно выступать. Своё второе поражение в чемпионате она потерпела значительно позже — в декабре.