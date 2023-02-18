Тренер Волкановски: у нас есть доказательства, что Махачев пользовался капельницей

Джо Лопес, тренер австралийца Александра Волкановски, обвинил россиянина Ислама Махачева в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC.

«Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным. Они делали капельницу. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства», — сказал Лопес в интервью All Star.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга.