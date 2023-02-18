Тренер Волкановски: у нас есть доказательства, что Махачев пользовался капельницей
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«Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным. Они делали капельницу. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства», — сказал Лопес в интервью All Star.
Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что австралийская комиссия единоборств не нашла доказательств употребления Махачевым допинга.