Махачев рассказал о своём гонораре за бой с Волкановски

Россиянин Ислам Махачев рассказал, сколько он заработал за бой с австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC 284.

«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до $1 млн. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций — не знаю. В Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я оставляю там», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев рассказал, что у него есть желание стать чемпионом UFC в другой весовой категории.