Махачев рассказал о своём гонораре за бой с Волкановски
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«Гарантированный гонорар у меня не дотягивает до $1 млн. Сейчас будут подсчитывать доходы от платных трансляций — не знаю. В Австралии очень большие налоги, и значительную сумму я оставляю там», — цитирует Махачева «Матч ТВ».
Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.
Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Махачев рассказал, что у него есть желание стать чемпионом UFC в другой весовой категории.