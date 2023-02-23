Боец UFC Стерлинг назвал свою самую главную слабость

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг назвал свою главную слабость.

«Недостаток сна — моя самая большая слабость. Постоянно просыпаться по ночам не имеет смысла. Я даже не понимаю, как я тренируюсь с тем малым количеством сна, которое я получаю для восстановления», — написал боец в Twitter.

20 февраля спортсмен сообщил, что проведёт бой с американцем Генри Сехудо на UFC 288. Поединок должен состояться в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 мая на турнире UFC 288.

На счету Стрелинга 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах.

Ранее Стерлинг высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.