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Боец UFC Стерлинг назвал свою самую главную слабость

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг назвал свою главную слабость.
Боец UFC Стерлинг назвал свою самую главную слабость
  • Gettyimages.ru

«Недостаток сна — моя самая большая слабость. Постоянно просыпаться по ночам не имеет смысла. Я даже не понимаю, как я тренируюсь с тем малым количеством сна, которое я получаю для восстановления», — написал боец в Twitter.

20 февраля спортсмен сообщил, что проведёт бой с американцем Генри Сехудо на UFC 288. Поединок должен состояться в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 мая на турнире UFC 288. 

На счету Стрелинга 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. 

Ранее Стерлинг высказался о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.

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