Джонс похвалил Волкановски за действия в поединке с Махачевым
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«Во-первых, Алекс, ты чёртов крутыш! Ислам был на твоей спине, но ты успевал оскорблять его и отвешивать удары руками. Ты сохранил самообладание, ты не психанул», — сказал Джонс на пресс-конференции.
Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Пимблетт рассказал, как он оценил бой Махачева и Волкановски.