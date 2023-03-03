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Джонс похвалил Волкановски за действия в поединке с Махачевым

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Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс отреагировал на поражение австралийца Александера Волкановски в поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284.
Джонс похвалил Волкановски за действия в поединке с Махачевым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Во-первых, Алекс, ты чёртов крутыш! Ислам был на твоей спине, но ты успевал оскорблять его и отвешивать удары руками. Ты сохранил самообладание, ты не психанул», — сказал Джонс на пресс-конференции.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Пимблетт рассказал, как он оценил бой Махачева и Волкановски.

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