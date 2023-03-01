Пимблетт рассказал, как он оценил бой Махачева и Волкановски

Боец Пэдди Пимблетт поделился впечатлениями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.

«Я думал, что это была ничья. Мне показалось, что последний раунд был за Волком, и он выиграл ещё один раунд. Но Ислам выиграл три раунда за счёт контроля. Но в последнем туре Махачев выживал», — написал боец в соцсетях.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Волкановски отказался писать заявление на Махачева по обвинению в употреблении допинга.