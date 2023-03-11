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Шаблий после победы над Мусаевым: я дойду до финала, заберу пояс и чек в миллион долларов

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Российский боец Александр Шаблий прокомментировал победу над азербайджанцем Тофиком Мусаевым на турнире Bellator 292.
Шаблий после победы над Мусаевым: я дойду до финала, заберу пояс и чек в миллион долларов
  • © Instagram.com/alexandr_shabliy

«Спасибо всем! Я очень рад этой победе. Тофик — прекрасный человек и прекрасный боец. Лучший соперник в моей карьере.

Тофик — очень сильный парень. К нему безмерное большое уважение. Он заслуживает только аплодисменты. И что хочу сказать. Хотите вы — не хотите, я стану чемпионом. Как бы ни хотели, здесь есть сетка. Я дойду до финала, заберу пояс и чек в миллион долларов», — приводит слова Шаблия «Чемпионат».

Бой завершился досрочной победой Шаблия. Таким образом, на счету Шаблия 24 победы при трёх поражениях. Мусаев проиграл пятый бой из 25.

Ранее россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.

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