«Посмотрите, как он дерётся — как пёс цепляется»: что говорили Ян и Волков перед турниром UFC Fight Night 221

Мераб Двалишвили пытается привлечь к себе внимание с помощью громких заявлений, потому что неспособен сделать это в клетке. Об этом в преддверии турнира UFC Fight Night 221 заявил Пётр Ян. Экс-чемпион в легчайшем дивизионе назвал оппонента незрелищным бойцом и упрекнул его в двуличии, отметив, что при выключенных камерах его поведение резко меняется. В свою очередь, Александр Волков поделился ожиданиями от схватки с Александром Романовым и объяснил, почему не появлялся в октагоне с июня 2022 года. Кроме того, тяжеловес рассказал, над какими аспектами работал в свободное время и оценил триумф Джона Джонса в дуэли с Сирилом Ганом.

«Я знаю, что будет делать Мераб»

В ближайшие выходные Пётр Ян и Александр Волков проведут очередные поединки в UFC, от результата которых во многом будет зависеть их дальнейшая карьера. В случае поражения экс-чемпион в легчайшем дивизионе рискует лишиться места в первой пятёрке рейтинга и выбыть из гонки за пояс, а тяжеловес — окончательно перейти в статус спортсмена, схватки с которым служат трамплином для продвижения перспективных бойцов. И чтобы не допустить этого, первому надо брать верх над Мерабом Двалишвили, а второму — сломить сопротивление Александра Романова.

К этому турниру Ян подходит в статусе второго номера категории до 61,2 кг, хотя из последних четырёх битв выиграл лишь одну. На этом отрезке успешнее был даже Кори Сэндхаген, с которым россиянин разобрался в октябре 2021 года. И хотя в двух последних боях он уступил из-за крайне спорных решений судей, это вряд ли поднимало ему настроение. Скорее, наоборот. Ведь именно после неудачи в дуэли с Шоном О’Мэлли появились слухи о возможном уходе Петра из UFC. Но если верить самому россиянину, это его не сломило.

«Безусловно, это был большой опыт, хорошие поединки… Но если я решил драться, выступать, то мне нужно двигаться вперёд, отбросить мысли о прошлом… Надо доказывать делом, что я лучше… Я побил О’Мэлли. Будет реванш — сделаю это более уверенно», — заявил Ян.

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Проблема в том, что на этот раз его ждёт даже более непростое испытание, чем сражение с относительно удобным ему в плане стиля американцем. Да, у Двалишвили практически нет шансов перебоксировать Яна и навязать ему конкуренцию в стойке, зато он способен превратить противостояние в состязание по грепплингу и бороться на протяжении всех 25 минут. Подспорьем для грузинского спортсмена станет и то, что он отлично осведомлён о сильных и слабых сторонах Петра, ведь уже дважды помогал готовиться к встречам с россиянином своему одноклубнику — Алджэмейну Стерлингу.

«Думаю, они (в команде Двалишвили. — RT) понимают, как ко мне готовиться. Но я знаю, что будет делать Мераб», — выразил уверенность Ян.

Но не только соперничество между двумя лагерями обещает сделать дуэль Яна и Двалишвили предельно напряжённой и эмоциональной. На протяжении последнего года противники нередко отпускали в адрес друг друга язвительные комментарии. Так, Пётр называл Мераба «рыжим, который много говорит», а тот в ответ не только упрекал его в неуважении, но и характеризовал как «глупого бойца» и плохого человека.

Прошёлся он и по другу Яна — Анатолию Малыхину, в настоящее время владеющему двумя титулами в ONE FC. По его словам, в своё время они поспорили с ним на исход боя-реванша между Петром и Алджэмейном, но проигравший пари россиянин так и не выплатил ему обещанные $50 тыс.

Кроме того, Двалишвили не стеснялся приплетать политику и подавать будущую схватку как противостояние двух держав — России и Грузии. Правда, Ян старался не реагировать на провокации и объяснял подобные выпады желанием подогреть интерес к шоу.

«Ему больше нечем привлекать внимание. Посмотрите, как он дерётся — как пёс. Цепляется, держит — больше ничего не делает. Он никому не интересен», — отметил Ян.

При этом россиянин рассказал, что вдали от объектива телекамер грузин ведёт себя абсолютно иначе. Так, в преддверии пресс-конференции тот лично подходил к Яну и предлагал ему провести совместное интервью с известным журналистом Дэйвом Шмуленсоном по прозвищу Шмо (The Schmo), но получил отказ.

«Мы выезжали — то ли на пресс-конференцию, то ли на тренировку. Он подошёл, говорит: «Давай сделаем интервью со Шмо». Ему нужно внимание, продвигать себя. Мне это неинтересно. Он сам себя навязывает. Это никогда не выглядит красиво», — отметил экс-чемпион UFC.

«Видимо, у UFC для меня не было вызовов»

В отличие от Яна, Волкову не пришлось выслушивать оскорбления со стороны визави в преддверии шоу. Наоборот, Романов вёл себя предельно уважительно и назвал Александра примером «великого бойца и скромного человека, хорошего русского парня». В свою очередь, Драго обошёлся без оценок личных качеств соперника, а сосредоточился на профессиональных аспектах.

«Был готов драться с кем угодно. Ожидал, что наша встреча с Романовым состоится после его схватки с Марчином Тыбурой. Но ему не удалось победить поляка. Видимо, UFC решил дать ему передышку, но битву всё равно организовали. Быть может, не нашли тех, с кем я ещё не дрался в тяжёлом весе… Это неплохой бой, чтобы проверить мои навыки борьбы, над которыми я работал. Возможность заработать денег и готовиться к новым поединкам. Неважно, с кем ты дерёшься. Важно, как сумеешь себя проявить», — сказал Волков.

Для россиянина эта схватка станет первой с июня 2022-го. И для Александра это нетипично. В UFC он в среднем дрался раз в четыре-шесть месяцев, а самый длинный перерыв произошёл на стыке 2018 и 2019 годов. В октябре он потерпел шокирующее поражение от Деррика Льюиса и должен был вновь войти в октагон уже в апреле. Однако из-за проблем со здоровьем сделал это лишь в ноябре — на турнире в Москве. Там он разобрался с Грегом Харди.

«На самом деле, планировал вернуться быстрее. Видимо, у UFC для меня не было вызовов. Был готов биться раньше, в принципе, готов выступать чаще… Чувствовал себя (во время перерыва. — RT) хорошо. Во-первых, немножко отдохнул. А после посвятил себя тренировкам, работе над своими слабыми сторонами. Провёл это время с пользой. Ощущение такое, что длительного простоя не было. Как будто дрался несколько месяцев назад. Но в то же время я соскучился по боям, готов к новым испытаниям», — признался тяжеловес.

Как рассказал Волков, в свободное время он в основном работал над борцовскими навыками и увеличением силовых показателей. И это логично, ведь Романов отличается своей мощью и специализируется именно на грепплинге, чего нельзя сказать об Александре. По сути, эта схватка рискует стать похожей на сражение с Кёртисом Блэйдсом. Тогда россиянин в общей сложности 14 раз оказывался на полу и впоследствии проиграл единогласным решением судей.

Сам Волков признался, что они вместе с командой разработали стратегию, которая позволит им нивелировать сильные стороны Романова и добиться успеха.

«Настроен на хороший поединок, готов провести все три раунда. Но у меня есть план, согласно которому я буду доминировать в каждом аспекте. Если это будет именно так, то могу закончить всё раньше. Буду стараться выполнить задумку моих тренеров. Посмотрим, как получится», — сказал Волков.

При этом любопытно, насколько широкие перспективы откроет перед россиянином возможная победа в битве с молдаванином. В настоящий момент он занимает восьмую строчку в рейтинге тяжёлой категории, уступая Сергею Спиваку, Тому Аспинэллу и Таю Туивасе. И если соотечественника Романова он, скорее всего, обгонит, то англичанина — вряд ли. Ведь в марте 2022-го Волков проиграл ему в первом раунде.

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Сам Александр считает, что в будущем в тяжёлой категории ситуация будет развиваться значительно стремительнее, чем в последние годы. И причиной тому он называет возобновление карьеры Джоном Джонсом. В минувшие выходные тот легко разобрался с Сирилом Ганом, бывшим обладателем временного пояса и по совместительству обидчиком самого Волкова, и завоевал вакантный трофей.

«Когда чемпионом был Фрэнсис Нганну, он дрался не так часто. Дивизион стагнировал — не было новых имён. Надеюсь, Джонс будет чаще заходить в клетку. Хотя бы что-то сдвинулось с места. Думаю, я долго не дрался, потому что в категории ничего не происходило», — предположил Волков.

И хотя россиянин восхитился триумфом американца, он выразил желание увидеть его в сражении с более искусным специалистом по греппллингу.

«Любопытно, как Джонс будет смотреться в более длительном поединке с оппонентами, которые обладают более впечатляющими навыками борьбы. В целом бой произвёл на меня впечатление. Думал, он продлится дольше. Появление Джонса лишь освежит тяжёлый вес. Все об этом говорят, это хорошо», — подчеркнул Волков.