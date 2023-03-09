Ян заявил, что уверен в своей победе над Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 221.

«Нужно выиграть этот поединок. Мераб приплетает политику? Думаю, он пытается как‑то привлечь к себе внимание. Его бои незрелищные. Двалишвили как пёс держит, цепляет — и всё. Другого бойца из топ‑5 не было, никто не был свободен, мне не захотелось ждать, быть без дела. Решил, что нормальное время, можно его побить. Я никогда не думал, где будет поединок, во сколько, с кем: это всё формальности. Я здесь, чтобы делать свою работу и побеждать», — приводит слова боца «Матч ТВ».

Бой между Яном и Двалишвили состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США).

На счету 30‑летнего россиянина 16 побед и четыре поражения в MMA. У 32‑летнего грузина 15 побед и четыре поражения.

Ранее Двалишвили заявил, что победить Яна лучше, чем взять титул.