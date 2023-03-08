Двалишвили: победить Яна — лучше, чем взять титул

Грузинский боец Мераб Двалишвили высказался о поединке с россиянином Петром Яном на турнире UFC Fight Night 221.

«Я просто хочу выиграть этот бой, вот и всё. Победить Петра Яна — лучше, чем взять титул, потому что это личное. И это будет бой «Россия против Грузии», очень важный бой для меня», — цитирует Двалишвили The Schmo.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.

Ранее Ян высказался о бое с Двалишвили.