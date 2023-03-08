Ян — о бое с Двалишвили: всё идёт по плану

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян высказался о бое с грузином Мирабом Двалишвили.

«Всем здравствуйте. Спасибо всем за сообщения, вашу поддержку. Гоняем вес, диета. Все идет по плану. В субботу буду бомбить», — написал Ян в своих социальных сетях.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.

Ранее бывший обладатель чемпионского титула UFC Олег Тактаров оценил шансы Яна победить Двалишвили.