Тактаров оценил шансы Яна победить Двалишвили

Бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Я почему-то спокоен за Петра. Чтобы победить, Яну достаточно того, что он всё может. То, что есть у его нового соперника не настолько эффективно, как у Стерлинга, которого при правильной подготовке Пётр в первом бою просто разбил, а во втором сделал две ошибки», — цитирует Тактарова Metaratings.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.

Ранее Ян объяснил, почему его следующим соперником стал Двалишвили.