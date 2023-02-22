Пётр Ян объяснил, почему его следующим соперником стал Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян объяснил, почему его следующим соперником стал грузин Мераб Двалишвили.

«После боя с О’Мэлли я некоторое время не хотел драться. И после того как я прилетел в Таиланд и начал тренироваться, пообщались с Саятом Абдрахмановым. Все бойцы из топ-5 дивизиона, с которыми хотелось бы подраться, были заняты. Мераб на третьем месте в рейтинге, думаю, это будет интересный бой», — приводит слова Яна UFC Russia.

Поединок между спортсменами пройдёт в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221 11 марта.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев написал обращение своему промоушену.