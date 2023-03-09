Усман Нурмагомедов включил Махачева в число секундантов на Bellator 292

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов назвал секундантов на поединок против американца Бенсона Хендерсона.

«Ислам Махачев. Умар Нурмагомедов, мой брат, тренер Хавьер. Хасбик? Я так не думаю. Он не приедет … Он занятой парень», — приводит слова Нурмагомедова SportsKeeda.

Россиянин встретится с Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при. Поединок состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).

На счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Российский боец стал чемпионом Bellator в 2022 году.

Ранее Нурмагомедов рассказал, считает ли он американца Хендерсона простым соперником для себя.