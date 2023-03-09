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Усман Нурмагомедов считает, что недооценка соперника может сыграть очень злую шутку

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов рассказал, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя.
Усман Нурмагомедов считает, что недооценка соперника может сыграть очень злую шутку
  • РИА Новости

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Россиянин встретится с Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при. Поединок состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния). На счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Российский боец стал чемпионом Bellator в 2022 году.

Ранее Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.

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