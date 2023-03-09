Усман Нурмагомедов считает, что недооценка соперника может сыграть очень злую шутку

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов рассказал, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя.

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Россиянин встретится с Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при. Поединок состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния). На счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Российский боец стал чемпионом Bellator в 2022 году.

Ранее Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.