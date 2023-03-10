Ян объяснил, почему верит в победу в поединке с Двалишвили
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«Мне просто нужно продолжать побеждать. Это подтвердит мой статус претендента. Мераб не сможет подвергнуть меня опасности. Из того, что я видел, могу сказать, что его стиль мне не угрожает», — приводит слова Яна Sports Illustrated.
Он также подчеркнул, что у него есть все навыки для победы над грузинским бойцом.
Бой между Яном и Двалишвили состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США).
На счету 30‑летнего россиянина 16 побед и четыре поражения в MMA. У 32‑летнего грузина 15 побед и четыре поражения.
Ранее Двалишвили заявил, что победить Яна лучше, чем взять титул.