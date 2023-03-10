Ян объяснил, почему верит в победу в поединке с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 221.

«Мне просто нужно продолжать побеждать. Это подтвердит мой статус претендента. Мераб не сможет подвергнуть меня опасности. Из того, что я видел, могу сказать, что его стиль мне не угрожает», — приводит слова Яна Sports Illustrated.

Он также подчеркнул, что у него есть все навыки для победы над грузинским бойцом.

Бой между Яном и Двалишвили состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США).

На счету 30‑летнего россиянина 16 побед и четыре поражения в MMA. У 32‑летнего грузина 15 побед и четыре поражения.

Ранее Двалишвили заявил, что победить Яна лучше, чем взять титул.