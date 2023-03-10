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Ян объяснил, почему верит в победу в поединке с Двалишвили

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с грузином Мерабом Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 221.
Ян объяснил, почему верит в победу в поединке с Двалишвили
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мне просто нужно продолжать побеждать. Это подтвердит мой статус претендента. Мераб не сможет подвергнуть меня опасности. Из того, что я видел, могу сказать, что его стиль мне не угрожает», — приводит слова Яна Sports Illustrated.

Он также подчеркнул, что у него есть все навыки для победы над грузинским бойцом.

Бой между Яном и Двалишвили состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США).

На счету 30‑летнего россиянина 16 побед и четыре поражения в MMA. У 32‑летнего грузина 15 побед и четыре поражения.

Ранее Двалишвили заявил, что победить Яна лучше, чем взять титул.

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