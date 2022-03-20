Сдача в первом раунде: Волков уступил Аспинэллу болевым приёмом на UFC Fight Night 204

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков уступил Тому Аспинэллу в главном поединке турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне. Противостояние заняло всего три минуты и 45 секунд. Победу британцу принёс болевой приём на руку кимура, после которого соперник был вынужден сдаться. При этом сам москвич нанёс всего 13 точных ударов и дважды позволил англичанину провести тейкдаун.

Свист болельщиков и неубедительное выступление

Значимость боя с Томом Аспинэллом для Александра Волкова сложно было переоценить. Он буквально оказался в положении «пан или пропал». Победа дарила ему надежды на очередной титульный шанс. Поражение же с большой долей вероятности ставило крест на этих мечтах, учитывая возраст.

Дополнительной интриги противостоянию придавало то, что оно состоялось в Лондоне на «О2 Арене», где англичанину была обеспечена невероятная поддержка. Россиянину же пришлось бороться не только с перспективным соперником, но и с переполненными трибунами. Дополнительная порция свиста досталась всем россиянам, выступившим на турнире UFC Fight Night 204, в связи с ситуацией на Украине.

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Впрочем, Драго обещал, что внешнее давление на нём не скажется, и, по его признанию, был готов сыграть роль «плохого парня». А ещё он с подчёркнутым уважением высказывался о сопернике и в преддверии встречи даже назвал его хорошим парнем.

Появление Волкова местные болельщики встретили оглушительным свистом. Особенно громким он оказался, когда Брюс Баффер представлял Александра непосредственно в клетке.

При выходе Аспинэлла арена буквально взорвалась от восторга. После ярких побед Пэдди Пимблетта и Арнольда Аллена зрители ожидали красивого завершения турнира от другого соотечественника. И тому было важно не перегореть от зашкаливающего чувства ответственности.

К сожалению, первые же мгновения поединка показали, что поддержка оказала на Тома исключительно положительное воздействие. Он сразу пошёл вперёд, активно меняя стойки и тем самым запутывая Волкова. Далее начался обстрел лоу-киками с целью не дать россиянину ни секунды спокойствия. Под таким давлением опытный спортсмен неожиданно растерялся. Ему никак не удавалось толком попасть по оппоненту.

А в конце стартовой минуты Аспинэлл вовсе провёл первый тейкдаун. И Александр слишком легко позволил ему сделать это. Оказавшись сверху, Том принялся осыпать москвича опаснейшими выстрелами локтями. Очень быстро у него открылось рассечение, и волосы окрасились в красный цвет.

Следом англичанин попытался сделать кимуру, но не довёл приём до конца. Ценой огромных усилий соперник поднялся на ноги. Однако было понятно, что он оставил в партере слишком много сил, поэтому впоследствии выглядел бледной тенью самого себя.

Единственным позитивным моментом для отечественных болельщиков стало неплохое попадание справа, после которого британец упал. Но дело было скорее не в силе удара, а в скользком настиле.

А незадолго до первого перерыва всё оказалось кончено. Аспинэлл снова очень легко провёл тейкдаун и опять вышел на кимуру. Волков как мог сопротивлялся болевому на руку, но вынужден был постучать спустя всего три минуты и 45 секунд после начала поединка.

Остаётся констатировать, что Драго провёл крайне неудачный бой. В его активе оказалось всего 13 точных ударов. Для сравнения: соперник только 16 раз пробил в голову, а всего нанёс 29 удачных выстрелов при 43 попытках и дважды успешно переводил Александра в партер. К сожалению, после очередного поражения говорить о новом титульном шансе для россиянина не приходится, ведь из трёх последних встреч он проиграл две.

Зато перед англичанином теперь открыты все дороги. Заставив сдаться опасного оппонента, он поблагодарил членов своей команды, а также бросил вызов Таю Туивасе, который неделю назад нокаутировал Деррика Льюиса и поднялся на третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Победа Павловича в российском бою и яркий дебют Мокаева

Россию в Лондоне представлял не только Волков, но и ещё три спортсмена. Причём двое из них встретились друг с другом. Речь о тяжеловесах Шамиле Абдурахимове и Сергее Павловиче. Этот поединок стал шестым в истории UFC, в котором отечественные спортсмены проэкзаменовали друг друга.

Для обоих важность победы сложно было переоценить. Сергей не выходил в клетку из-за травмы с октября 2019-го и нуждался в удачном возвращении. А его опытный соперник намеревался закрыть серию из двух поражений подряд. В противном случае он рисковал покинуть ведущий промоушен.

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Изначально было понятно, что противостояние двух огромных атлетов надолго не затянется, и этот прогноз оправдался. Уроженец Ростовской области на протяжении всего первого раунда смотрелся предпочтительнее, а за минуту до перерыва нанёс сокрушительный правый апперкот точно в челюсть. Он тут же бросился добивать поверженного оппонента, и судья поспешил зафиксировать технический нокаут, хотя Абдурахимов находился в сознании и сигнализировал о том, что большая часть ударов пришлась в затылок. Так или иначе, Шамиль снова уступил, а Павлович одержал 15-ю победу в карьере и 12-ю нокаутом.

Другой россиянин Тимур Валиев в бою с Джеком Шором заменил травмированного Умара Нурмагомедова и потерпел дебютное поражение в UFC. В прошлом году он одержал победы над Мартином Дэем и Раони Барселусом и громко заявил о себе. Однако в Лондоне на его пути встал перспективный валлиец.

Хотя после первого раунда казалось, что у дагестанца неплохие шансы на успех. Зная о проблемах оппонента с передней ногой, он активно пробивал лоу-кики и в итоге выбросил в эту область 31% ударов. Однако затем у Валиева будто закончились силы, и предпочтительнее смотрелся уже хозяин арены. Более того, он мог сетовать, что не сумел взять верх досрочно, ведь в заключительной трёхминутке Тимур дважды побывал в нокдауне. Неудивительно, что все судьи заняли сторону Шора.

Ни с чем покинул Туманный Альбион и уроженец Донецка Никита Крылов, приехавший на UFC Fight Night 204 в нейтральном статусе. Девятый номер рейтинга в полутяжёлом весе не справился с 11-м Полом Крэйгом. Шахтёр не побоялся сразиться с базовым борцом в партере и большую часть первого раунда избивал его, стараясь выйти в гард. Однако за минуту до перерыва выяснилось, что шотландец заманивал соперника в ловушку. Он поймал его на любимый приём — треугольник — и вынудил постучать. Так Крылов потерпел третью неудачу в четырёх последних встречах и с большой долей вероятности вылетит из топ-10 дивизиона.

Зато порадовал отечественных болельщиков ещё один уроженец Дагестана, Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Англии. В 21 год он провёл дебютный бой в ведущем промоушене планеты и в нём не оставил шансов Коди Дёрдену. Чтобы провести удушающий, ему потребовалось 58 секунд.