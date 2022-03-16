Волков рассказал, как добирался из Москвы до Лондона

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал, как добирался до Лондона, где пройдёт турнир UFC Fight Night 204.

«Не было особых сложностей, не считая опасений, что могут не пропустить на контроле, — либо у нас, либо в Лондоне. Ну и плюс полёт был достаточно долгим. Мне пришлось лететь не напрямую из Москвы, а через Абу-Даби. В сумме получилось около суток. Но всё было комфортно, хорошо. Перелёт не отличался ничем, за исключением того, что за это время я мог бы добраться до США и обратно», — рассказал Волков.

Он также рассказал о своём желании получить титул UFC.

«Естественно, как только я попал в UFC, постоянно думал о титуле. Да и когда начинал свою карьеру, знал, что в итоге окажусь здесь и буду бороться за пояс. Мне бы очень хотелось подраться за него, но конкуренция здесь очень серьёзная. Даже спустя много-много лет выступлений приходится постоянно расти, работать над собой. Только так возможно добраться до трофея. Чем больше я буду делать, чем сильнее стану, тем больше шансов добиться желаемого», — добавил Волков.

Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

Ранее Волков заявил, что в поединке с Аспиналлом отрицательного персонажа будет играть он.