Волков рассказал, как добирался из Москвы до Лондона
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- © Diego Ribas/Keystone Press Agency
«Не было особых сложностей, не считая опасений, что могут не пропустить на контроле, — либо у нас, либо в Лондоне. Ну и плюс полёт был достаточно долгим. Мне пришлось лететь не напрямую из Москвы, а через Абу-Даби. В сумме получилось около суток. Но всё было комфортно, хорошо. Перелёт не отличался ничем, за исключением того, что за это время я мог бы добраться до США и обратно», — рассказал Волков.
Он также рассказал о своём желании получить титул UFC.
«Естественно, как только я попал в UFC, постоянно думал о титуле. Да и когда начинал свою карьеру, знал, что в итоге окажусь здесь и буду бороться за пояс. Мне бы очень хотелось подраться за него, но конкуренция здесь очень серьёзная. Даже спустя много-много лет выступлений приходится постоянно расти, работать над собой. Только так возможно добраться до трофея. Чем больше я буду делать, чем сильнее стану, тем больше шансов добиться желаемого», — добавил Волков.
Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.
Ранее Волков заявил, что в поединке с Аспиналлом отрицательного персонажа будет играть он.