Волков: в поединке с Аспиналлом отрицательного персонажа буду играть я

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о своём сопернике Томе Аспиналле на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.
Волков: в поединке с Аспиналлом отрицательного персонажа буду играть я
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Следил за Томом Аспиналлом практически с его появления в UFC. Одну из своих крупнейших побед он одержал над Андреем Орловским. Как боец он готов быть в топе UFC достаточно долго. Люблю такие бои. Они заставляют меня развиваться. Независимо от того, на какой строчке он находится сейчас, это очень важная схватка для меня», — заявил Волков. 

Он также высказался, что будет противостоять любимцу публике на его родине.

«Это классно. В любом противостоянии кто-то должен исполнять роль хорошего, а кто-то — плохого. На этот раз отрицательного персонажа буду играть я. Но это подстёгивает меня. Это часть игры, привлекает внимание к бою. Думаю, из-за этого смотреть его будет ещё интереснее», — добавил Волков.

Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

Ранее Волков поделился ожиданиями от предстоящего турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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