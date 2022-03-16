Волков: несмотря на коронавирус, я подошёл к поединку в наилучшей форме

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.
Волков: несмотря на коронавирус, я подошёл к поединку в наилучшей форме
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Я спокоен, уверен в себе. Настроен на победу. Подготовка. UFC пытался заставить драться пораньше, но я отказался. Я заболел коронавирусом примерно за полтора месяца до боя. Мне необходимо было провести полноценный лагерь. К тому времени провёл только две недели сборов. Чтобы закончить их, мне необходимы были мои спарринг-партнёры, команда и зал, к которому привык. В итоге, мы были уверены, что в любом случае доберёмся. Так и случилось. Учитывая ковид и то, что происходит на родине, не было мыслей отказаться от поединка», — заявил Волков.

Он добавил, что в первую очередь является профессионалом. Боец также отметил, что, несмотря на коронавирус, подошёл к поединку в наилучшей форме.

Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

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