Уайт: UFC тратит миллионы долларов на борьбу с пиратскими трансляциями боёв
«Мы нашли много людей и привлекли их к ответственности. Были люди, чьи бары незаконно показывали шоу UFC. Многие из них лишились своего бизнеса», — цитирует Уайта BloodyElbow.
По словам бизнесмена, организация тратит миллионы долларов в год на борьбу с пиратством.
«Некоторые люди не воспринимают всерьёз предупреждения об ответственности за нелегальное использование нашего контента, но когда их ловят, то им очень быстро становится понятно, что игры кончились и теперь всё по-взрослому», — добавил Уайт.
Напомним, 19 марта на «О2 Арене» в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 204 пройдёт поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.
Ранее Волков поделился ожиданиями от предстоящего боя с Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.