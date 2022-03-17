Уайт: UFC тратит миллионы долларов на борьбу с пиратскими трансляциями боёв

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о борьбе с нелегальными трансляциями поединков промоушена.

«Мы нашли много людей и привлекли их к ответственности. Были люди, чьи бары незаконно показывали шоу UFC. Многие из них лишились своего бизнеса», — цитирует Уайта BloodyElbow.

По словам бизнесмена, организация тратит миллионы долларов в год на борьбу с пиратством.

«Некоторые люди не воспринимают всерьёз предупреждения об ответственности за нелегальное использование нашего контента, но когда их ловят, то им очень быстро становится понятно, что игры кончились и теперь всё по-взрослому», — добавил Уайт.

Напомним, 19 марта на «О2 Арене» в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 204 пройдёт поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

Ранее Волков поделился ожиданиями от предстоящего боя с Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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